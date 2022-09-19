Руководство ПСРМ провело встречу с послом Румынии в Молдове

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Исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча и член исполкома ПСРМ Ольга Чеботарь встретились с послом Румынии в Республике Молдова Кристианом-Леоном Цуркану. Обсуждения были сосредоточены на возможности активизации молдавско-румынских отношений, а также на приоритетах работы парламента 11-го созыва.

Влад Батрынча упомянул о поддержке, оказанной нашей стране Румынией.

– Мы ценим усилия, приложенные для реализации проектов развития в нашей стране, особенно по ремонту школ и детских садов, – сказал он.

Касаясь программы реформ нынешнего состава законодательного органа, Влад Батрынча отметил, что социалисты выступают за эффективные реформы и их обсуждение, чтобы каждое изменение приносило пользу, а граждане получали качественные услуги в любой сфере.

В свою очередь, Ольга Чеботарь подчеркнула, что ПСРМ как крупнейшая оппозиционная сила хочет, чтобы диалог с соседней страной был конструктивным.

Румынский дипломат выразил готовность и открытость продолжать поддержку нашей страны и граждан Республики Молдова.

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