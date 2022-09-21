Руководство ПСРМ провело встречу с послом России в Молдове

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Исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча и член Исполкома ПСРМ Ольга Чеботарь сегодня провели встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Стороны обсудили проблемы торгово-экономических связей, культурно-гуманитарного сотрудничества и другие вопросы молдавско-российских отношений.

Влад Батрынча отметил, что Партия социалистов уделяет большое внимание реформам и будет добиваться полной прозрачности и широких общественных обсуждений в этом процессе.

В свою очередь, Ольга Чеботарь подчеркнула, что ПСРМ считает абсолютно необходимым добиться признания молдавскими властями общественного консесуса на сохранение постоянного нейтралитета и проведения соответствующей политики.

Официальные лица подтвердили убеждённость в необходимости конструктивного подхода к решению накопившихся проблем в двусторонних отношениях, что прямо отвечает национальным интересам и интересам граждан, отметили в пресс-службе ПСРМ по итогам проведённой беседы.

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