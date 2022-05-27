Руководство ПСРМ провело встречу с послом Китая в Молдове

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Исполнительный секретарь ПСРМ, вице-спикер парламента Влад Батрынча вместе с председателем фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаидой Гречаный и членом исполкома ПСРМ Ольгой Чеботарь провели сегодня беседу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Молдова Яном Вэньбинем.

Влад Батрынча поблагодарил китайскую сторону за визит и подчеркнул, что Китай является важным зарубежным партнёром Молдовы, в связи с чем Партия социалистов рассчитывает на активизацию сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес, особенно в сфере технологий и экономики.

Исполнительный секретарь ПСРМ также рассказал китайскому представителю о политической ситуации в стране, включая запугивание и притеснение оппозиции. Эта стратегия деморализации членов Партии социалистов стала следствием неспособности власти эффективно управлять социально-экономическим кризисом в стране на фоне региональной нестабильности, сказал Батрынча.

Возбуждение политического дела против бывшего президента страны Игоря Додона противоречит данным в период выборов обещаниям обеспечить честное и справедливое правосудие, отметил социалист. Влад Батрынча также заявил, что сегодня мы наблюдаем попытку превышения полномочий и узурпации власти.

В свою очередь, Зинаида Гречаный отметила, что впервые в европейской практике в действующем созыве Парламента Республики Молдова на пленарных заседаниях не была рассмотрена ни одна из 56 предложенных оппозицией инициатив, многие из которых носят социально-экономический характер.

Со своей стороны Ольга Чеботарь отметила повышенный интерес Партии социалистов к укреплению сотрудничества с китайскими партнёрами.

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