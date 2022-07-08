Руководство ПСРМ провело встречу с послом Казахстана

Руководство ПСРМ провело встречу с послом Казахстана

Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча и член исполкома ПСРМ Ольга Чеботарь провели встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Молдова Алматом Айдарбековым.

В ходе беседы было подчёркнуто, что дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами соответствует общим интересам. Cтороны обсудили вопросы сотрудничества в торговле и инвестициях, транзите и товарообмене, а также в культурной и гуманитарной сферах.

Влад Батрынча проинформировал посла о текущей политико-экономической ситуации в стране и об инициативах оппозиции. Вице-спикер парламента также выразил мнение о необходимости интенсификации внешней политики Республики Молдова в направлении других традиционных партнёров, таких как Республика Казахстан. В свою очередь, Ольга Чеботарь представила позицию Партии социалистов по некоторым вопросам двусторонней повестки.

По итогам встречи стороны выразили готовность к сотрудничеству по всем обсуждённым вопросам.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md