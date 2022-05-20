Руководство ПСРМ провело встречу с парламентской делегацией из Нидерландов

0

Вице-председатель парламента, исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча вместе с членом исполнительного комитета ПСРМ Ольгой Чеботарь и депутатом Адрианом Лебединским провели встречу с делегацией комиссии по внешним связям Палаты Представителей Парламента Королевства Нидерландов. Нидерландские парламентарии, представляющие разные фракции, находятся с ознакомительным визитом в нашей стране, а встреча с руководством ПСРМ значится первым пунктом в их рабочем графике.

Вице-спикер парламента приветствовал их в Кишинёве и высоко оценил интерес к ситуации в нашей стране. Влад Батрынча поблагодарил власти Нидерландов за постоянную помощь Молдове и за открытость к молдавскому народу.

В свете последних событий дискуссии коснулись вопросов региональной безопасности.

– Мы все ощущаем драматические последствия событий в соседней стране. Молдова находится в авангарде помощи беженцам. Мы небольшое государство, мы небогатое государство, но мы мирный народ с большим сердцем, — сказал вице-спикер парламента.

В связи с этим Влад Батрынча обратился к вопросу о статусе нейтралитета Республики Молдова: «Наши решения и действия будут основываться на статусе нейтралитета. Мы настаиваем на признании этого статуса, в том числе на международном уровне, и были бы благодарны за поддержку наших усилий по созданию необходимой законодательной базы».

Обсуждался и приднестровский вопрос. Так, вице-спикер парламента выступил за повышение качества диалога в переговорном процессе, что способствовало бы укреплению доверия между Кишиневом и Тирасполем.

Со своей стороны, Ольга Чеботарь подчеркнула, что реинтеграция страны является ключевой задачей для обеспечения процветания молдавского государства как в социально-экономическом плане, так и в сфере безопасности.

При этом депутат ПСРМ Адриан Лебединский призвал к более тесному сотрудничеству между парламентами Республики Молдова и Королевства Нидерландов, отметив, что оппозиционная партия искренна, открыта для диалога и заинтересована в плодотворном сотрудничестве с внешними партнерами, особенно с целью применения передового опыта в нашей стране.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.