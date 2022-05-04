Руководство ПСРМ провело встречу с главой представительства ЕС в Молдове

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Исполнительный секретарь Партии социалистов, вице-спикер парламента Влад Батрынча и член исполкома ПСРМ, глава Департамента международного сотрудничества Ольга Чеботарь провели сегодня встречу с главой представительства Европейского союза в Республике Молдова Янисом Мажейксом.

Стороны обсудили различные аспекты взаимодействия Молдовы и ЕС, отметили важность дальнейшего укрепления диалога во всех областях, представляющих взаимный интерес. Собеседники подчеркнули существенную роль Молдовы в оказании помощи беженцам из Украины.

В этом контексте представители Партии социалистов напомнили, что Республика Молдова – мирное нейтральное государство, руководство которого должно приложить все усилия, чтобы предотвратить втягивание нашей страны в региональный конфликт.

Отдельной темой беседы стали реформы, в особенности системы юстиции. Партия социалистов напомнила, что «дорожная карта», которой сейчас руководствуется официальная власть Республики Молдова, была согласована в 2020 году именно социалистами.

В этом контексте ПСРМ отмечает, что власти проигнорировали многочисленные рекомендации и критические замечания Венецианской комиссии, что вызывает большое беспокойство.

Кроме того, парламентское большинство и правительство допускают отклонения от фундаментальных прав человека в части свободы слова, собраний и других европейских норм и ценностей.

ПСРМ полагает, что лозунги о реформах не должны быть ширмой для политического преследования оппонентов, которое входит в прямое противоречие с европейской правовой практикой. В качестве примера представители Партии социалистов привели прецедентные решения Европейского суда по правам человека, который осудил уголовное преследование оппозиционных политиков в отдельных европейских странах.

Было подчеркнуто, что в сложившейся непростой ситуации важнейшим остается сохранение правовых стандартов, обеспечение основных прав человека, конституционных норм и основ демократии. Это главные условия защиты государства от деградации, и правящий режим, независимо от введенной в стране чрезвычайной ситуации, обязан гарантировать их соблюдение.

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