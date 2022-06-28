Руководство ПСРМ провело встречу с главой Миссии ОБСЕ в Молдове

Руководство ПСРМ провело встречу с главой Миссии ОБСЕ в Молдове

Исполнительный секретарь ПСРМ, вице-спикер Парламента РМ Влад Батрынча и член Исполкома ПСРМ Ольга Чеботарь провели рабочую встречу с главой Миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клаусом Нойкирхом.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся приднестровского урегулирования, включая инициативы оппозиции в рамках специальной парламентской комиссии по мониторингу и контролю за реализацией политики реинтеграции. В качестве вице-председателя комиссии Влад Батрынча выразил признательность за усилия ОБСЕ в обеспечении мира и безопасности в регионе.

Ольга Чеботарь подчеркнула, что среди приоритетов партии значится всеобъемлющее мирное политическое урегулирование приднестровского вопроса и реинтеграция страны в международно признанных границах.

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