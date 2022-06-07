Руководство ПСРМ провело встречу с делегацией Бундестага ФРГ

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Сегодня в Парламенте Республики Молдова состоялась встреча вице-председателя парламента, исполнительного секретаря Партии социалистов Влада Батрынчи с депутатами Бундестага ФРГ и представителями Фонда Фридриха Эберта. В беседе также участвовали Григорий Новак, заместитель главы парламентской фракции БКС, и Ольга Чеботарь, член исполкома ПСРМ.

В начале встречи Влад Батрынча выразил признательность немецкой стороне за постоянную поддержку, оказываемую на протяжении многих лет Республике Молдова, подчеркнул, что Федеративная Республика Германия является важным внешним партнером нашей страны, и выступил за активизацию двустороннего сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес.

В ходе обсуждения были затронуты актуальные вопросы, в том числе социально-экономического положения в нашей стране, кризиса с беженцами, реализации реформ, процесса вступления в Европейский союз, нейтрального статуса Республики Молдова.

– Это довольно сложный период, вызванный, с одной стороны, конфликтом на Украине, а также экономическими проблемами в нашей стране, для которых мы должны найти решения, — сказал Влад Батрынча.

Исполнительный секретарь ПСРМ подчеркнул необходимость выполнения обязательств, взятых перед внешними партнёрами, в том числе по реформе юстиции, план которой был одобрен в 2020 году в Страсбурге прежним правительством.

– Однако сегодня мы наблюдаем, как под предлогом реформы юстиции и борьбы с коррупцией правительство ПДС начинает политически мотивированные и необоснованные атаки, направленные на запугивание и создание препятствий представителям ПСРМ в местных органах власти и парламенте, — сказал Батрынча.

Ольга Чеботарь отметила, что Партия социалистов выступает за защиту государственности, нейтралитета и продвижение взвешенной внешней политики. Говоря о шансах Республики Молдова на получение статуса кандидата в члены ЕС, Ольга Чеботарь уточнила, что граждане Республики Молдова должны выразить своё мнение по этому вопросу посредством референдума, а до этого перед политиками поставлена задача решать экономические, социальные, судебные вопросы и приднестровскую проблему.

Со своей стороны, председатель парламентской комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Григорий Новак напомнил, что парламентское большинство отказалось рассматривать законодательную инициативу о статусе постоянного нейтралитета. Этот проект исключил бы любые интерпретации ст. 11 Конституции страны.

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