Руководство ПСРМ поздравило Вячеслава Володина с переизбранием на пост Председателя Госдумы РФ

Руководство ПСРМ поздравило Вячеслава Володина с переизбранием на пост Председателя Госдумы РФ

Игорь Додон поздравил Вячеслава Володина с переизбранием на пост Председателя Государственной Думы Российской Федерации и пожелал ему плодотворной работы, новых высоких результатов в социально-экономическом развитии Российской Федерации, в сохранении её внутренней стабильности и внешней политики, ориентированной на национальные интересы.

– Российская Федерация – стратегический партнер Республики Молдова, с которым нас испокон веков связывает очень многое. Мы уверены в том, что Государственная Дума нового созыва внесет свой вклад в дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами, – отметил председатель ПСРМ на своей странице в соцсети. 

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