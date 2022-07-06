Руководство ПСРМ побеседовало с жителями Кагула и Гагаузии

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Члены Исполкома ПСРМ Ольга Чеботарь, Адела Рэйляну и Григоре Новак совершили рабочую поездку в Кагульский район и Гагаузскую автономию, где ознакомились с заботами и тревогами жителей региона.

– Как мы неоднократно отмечали, диалог с гражданами должен происходить постоянно, а не только на выборах. Люди говорят об одних и тех же вещах: сильная засуха и проблемы с продовольственной безопасностью, высокие цены и отсутствие мер со стороны властей по смягчению последствий, неконтролируемый рост цен на топливо, отсутствие ясности относительно предстоящего отопительного сезона. Граждане отмечают, что власти горазды обвинять всех вокруг, но сами палец о палец не ударили, чтобы поддержать население. Пока руководство страны отрывается от реальности и продолжает отрицать свою собственную вину в происходящем, общество уже находится на стадии «кипения», так что последствия для власти могут быть самыми непредсказуемыми. Благодарим людей за их отзывчивость, за искренние беседы и поддержку, которую они выражают нашей команде, — написала Адела Рэйляну в социальной сети.

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