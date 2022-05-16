Руководство ПСРМ обсудило с Венецианской комиссией проблемы реформы юстиции

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Сегодня в ходе дискуссии с представителями Венецианской комиссии исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча вместе с членом исполкома Ольгой Чеботарь и депутатом парламента от ПСРМ Адрианом Лебединским озвучили позицию партии относительно пакета поправок, предложенных правительством для внесения в нормативные акты, касающиеся конституционных изменений в части судебной системы.

Так, было подчёркнуто, что реформа юстиции, начатая в форме поправок в Конституцию, была запущена Партией социалистов, что демонстрирует открытость к осуществлению подлинной реформы системы юстиции.

Кроме того, было отмечено, что ПСРМ будет пресекать любые попытки установить политический контроль над судебной системой. В этом контексте была озвучена необходимость принятия решений, относящихся к сфере юстиции, на основе широкого политического и общественного консенсуса, а не только через голосование парламентским большинством.

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