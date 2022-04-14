Руководство ПСРМ: Для укрепления своего постоянного нейтралитета Молдова изучает опыт Австрии

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Состоялась встреча Исполнительного секретаря Партии социалистов, вице-председателя парламента Республики Молдова Влада Батрынчи и члена Исполнительного комитета ПСРМ Ольги Чеботарь с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрийской Республики в Республике Молдова Стеллой Авалоне. В ходе беседы была подчеркнута важность применения Молдовой австрийского опыта в реализации и укреплении статуса нейтралитета, поскольку Австрия является страной с устоявшимися традициями в этой области.

В связи с этим стороны согласились с необходимостью поддержки Республики Молдова в разработке механизмов для укрепления и соблюдения статуса постоянного нейтралитета, отметили в пресс-службе ПСРМ.

Собеседники также обсудили комплекс вопросов и проблем, с которыми столкнулась Республика Молдова на фоне экономического и социального кризиса последних месяцев. Стелле Авалоне были представлены меры, предпринимаемые оппозицией для сдерживания власти от необдуманных шагов.

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