Руководство Партии социалистов встретилось с председателями парламентов северных и балтийских стран

Руководство Партии социалистов встретилось с председателями парламентов северных и балтийских стран

Вице-председатель Парламента Республики Молдова, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча и председатель парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаида Гречаный провели встречу с председателями парламентов северных и балтийских стран, которые находятся в Республике Молдова с совместным официальным визитом.

В ходе встречи официальные лица обсудили региональную обстановку в контексте вооруженного конфликта в соседней стране. Кроме того, представители Партии социалистов проинформировали внешних партнёров о политической ситуации в Республике Молдова, в том числе о запугивании оппозиции и воспрепятствовании её деятельности с целью отвлечения внимания граждан от реальных проблем страны.

В этом же контексте было отмечено, что в нынешнем созыве Парламента Республики Молдова лишь одна из 56 законодательных инициатив, предложенных оппозицией, была рассмотрена на пленарных заседаниях.

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