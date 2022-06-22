Руководство Молдовы проигнорировало День памяти и скорби

0

Ни Майя Санду, ни Наталья Гаврилица, ни Игорь Гросу не приняли участие в возложении цветов на мемориале по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны. Как сообщила телеканалу TV6 советник президента, в повестке главы государства мероприятий по случаю этой даты нет. На странице Санду в соцсети, а также на сайте президента какие-либо послания по этому поводу также отсутствуют.

Об отсутствии официальных мероприятий по случаю 22 июня сообщили и в парламенте. В пресс-службе правительства на звонок, как отмечает источник, не ответили.

Напомним, что и 9 мая Майя Санду не пришла на мемориал. Тогда президент отменила все запланированные мероприятия по причине плохого самочувствия.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.