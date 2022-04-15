“Руки прочь от Победы!”: ПСРМ проводит акцию протеста в Бельцах (ВИДЕО)

“Руки прочь от Победы!”: ПСРМ проводит акцию протеста в Бельцах (ВИДЕО)

Сотни граждан откликнулись на призыв ПСРМ и принимают участие в акции протеста, которая проходит в эти минуты в центре Бельц. Граждане осудили последние решения ПДС – в частности, запрет георгиевской ленты. 

– Вчера они запретили георгиевскую ленту – символ Победы. Они будут пытаться запретить нам выйти на площадь 9 Мая с георгиевской лентой и чтить память героев. Мы не позволим это! Никому не позволим отобрать у нас Победу, отобрать нашу историю! Судьбу миллионов освободителей не могут решать 53 депутата от ПДС, которые вчера проголосовали за запрет ленты! – подчеркнул депутат ПСРМ Александр Нестеровский. 

Он добавил, что Партия социалистов окажет юридическую поддержку всем, кого попытаются оштрафовать за ношение ленточки.

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