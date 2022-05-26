“Руки прочь от оппозиции!”: советники-социалисты требуют освободить Игоря Додона

Советники фракций ПСРМ районных и местных советов Молдовы выступили с декларациями в поддержку бывшего президента Молдовы, почётного председателя ПСРМ Игоря Додона.

В частности, советники Резинского горсовета выразили в своей декларации возмущение беззакониями со стороны ПДС, которая фабрикует заказные уголовные дела.

Мы видим, что все предвыборные обещания ПДС оказались ложью. Действующая власть не хочет расследовать кражу миллиарда, но при этом открывает уголовное преследование своих политических оппонентов. Власть превратила прокуратуру и суды в репрессивные органы, которые призваны разрушить оппозицию и посеять страх в обществе, – утверждают народные избранники.

Вместо того, чтобы предотвратить рост цен и тарифов, остановить галопирующую инфляцию, которая делает всех людей бедными, власть борется с оппозицией, – отмечают районные советники Бричанского района.