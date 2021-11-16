Розыск: жительница Леова с постковидной депрессией ушла из дома

Розыск: жительница Леова с постковидной депрессией ушла из дома

Екатерина Постолаки, жительница села Князевка, пропала вечером 15 ноября.

По словам дочери, месяц назад женщина заболела COVID-19, после чего впала в депрессию. Накануне вечером сельчанка вышла из дома, никого не предупредив, и не вернулась.

Приметы пропавшей: 58 лет, рост 1,60 м, среднее телосложение, волосы каштановые, глаза карие.

Всех, кто узнал женщину на фотографии и знает о её местонахождении, просят позвонить по номеру 112 или 060 118 024.

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