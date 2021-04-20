Розы, тюльпаны, бегонии, фиалки: во всех секторах Кишинёва благоустраивают цветники

0

Сотрудники МП “Ассоциация по управлению зелёными насаждениями” в эти дни работают над благоустройством круговых развязок и скверов во всех секторах столицы.

Об этом рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Так, в сквере на улице Иерусалимской было посажено 200 кустов фиалки трёхцветной (анютины глазки). После 15 мая в подготавливаемых местах будут высажены другие виды цветов: бегонии, шалфей, алиссум. Тюльпаны, которые были посажены в прошлом году, уже сейчас начинают цвести. Параллельно рабочие обустраивают зелёные зоны на улице Бэнулеску-Бодони.

Также ежедневно проводятся работы по уборке аллей, дворов жилых домов, парков и скверов, по ликвидации стихийных мусорных свалок, чистке деревьев, внесению удобрений и т. д.

Призываем жителей столицы принимать активное участие в наведении чистоты в городе в рамках кампании, инициированной ​​примарией Кишинёва. Вместе мы можем сделать столицу очень красивой и уютной! – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.