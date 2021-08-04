Розовая, бурая или чёрная

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Разбираемся в видах соли

Соль – это всего лишь натрий и хлор, но сколько есть её видов! И морская, и обогащённая йодом, и чёрная, и красная… Попробуем разобраться, чем отличаются друг от друга все эти виды.

Для начала определимся, что такое поваренная соль. Это пищевая соль, которую получили разными методами. Она может быть садочной, каменной, выварочной и самосадочной. Теперь подробнее о методах и видах.

Морская

Как понятно из названия, эта соль добывается из морской воды. Путём выпаривания (реже ‒ вымораживания) этой самой воды. Этот способ даёт садочную соль. В искусственные водоёмы заливают солёную воду, и под действием солнца вода выпаривается. Есть разница, воду из какого моря обрабатывали, так как из разных морей получается разная на вкус соль. Это связано с тем, что у каждого моря свой минеральный состав воды.

Морская соль может быть разного помола.

Существует также морская самосадочная соль. Её добывают со дна солёных озер. Например таких, как Баскунчак.

Садочная и самосадочная соли считаются наиболее полезными, так как в них больше всего минералов и меньше хлорида натрия.

Fleur de sel. Тонкие кристаллы морской соли отделяют вручную от общей массы. Они вырастают по бокам солончаков и считаются элитной солью. Название переводится с французского как «цветок соли».

Красная гавайская соль. Осадочная морская соль, которая своим красивым цветом обязана включениям красной глины. Имеет железистый привкус и считается очень полезной. Часто её используют для украшения блюд.

Какая соль нужна для заготовок

Для засолки огурцов, грибов, помидоров берут крупную каменную соль. На пачке должно быть написано: Помол №1. Мелкая для консервирования не подходит, от неё овощи могут стать мягкими. Обычно кладут 2 ст. л. на литр воды.

Каменная

Эта соль добывается в горах, шахтенным или карьерным способом. Соляные месторождения находят по всему миру. Есть среди них совершенно особенные, прославившиеся на весь мир.

Розовая гималайская соль. Добывается в Пенджабе, Пакистане… Считается одной из самых полезных. Цвет ей дают примеси окиси железа и хлористого кальция.

Чёрная гималайская соль. Добывается в Гималаях, на севере Индии, в Непале. На цвет влияет сульфит железа, он же даёт и специфический сернистый запах.

Кала Намак (чёрная индийская соль). В сухом виде она розоватая, но при попадании жидкости становится чёрной. Вкус имеет специфический, сернистый. Индийцы используют её в смесях пряностей, в частности входит в смесь «гарам масала».

Помол № 1. Именно крупную поваренную соль называют каменной, что не слишком верно, так как понятие каменной соли гораздо шире. Эту соль чаще всего используют для консервирования.

Экстра. Эта поваренная соль самого мелкого помола. Она очищена от примесей и доведена до идеально белого цвета. Такая соль считается самой неполезной, так как в ней не осталось нужных человеку минералов. Зато в неё часто добавляются химикаты, чтобы соль не сбивалась комками.

Выварочная

Эта соль получается методом выпаривания соляных растворов, добытых из-под земли, из скважин. Вываривание рассола происходит в специальных вакуумных приборах, поэтому сейчас её называют «вакуум-выварочной«. Из соли, полученной таким методом, чаще делают мелкую «экстру«.

Вопрос – ответ

Советы кулинара

Что делать, если я пересолила суп? П. Попеску, Бельцы

Отвечает кулинар Сергей Милянчиков:

– Самый быстрый способ реанимировать блюдо – это плеснуть в суп горячей воды. От пересола он будет спасён, правда, вкус и аромат, как вы понимаете, пострадают. Поэтому я бы посоветовал хозяйкам вариант посложнее. Пока суп ещё варится, добавьте в него дополнительные ингредиенты. Например, в кастрюлю со щами, солянкой или борщом можно подбросить капусты, морковки и других овощей. Увеличив таким образом объём блюда, можно добиться снижения концентрации соли.

Если же суп почти готов, а вы его случайно пересолили, на выручку придут отварная картошка или рис. Их лучше добавлять в кастрюлю, не выключая плиты, тогда они активнее впитают в себя всю избыточную соль. Если же рецептура супа не предполагает наличие этих ингредиентов, тогда положите их в марлевый мешочек, опустите в суп и дайте провариться 10 минут. После чего содержимое мешочка можно выкинуть или использовать как гарнир ко второму блюду.

Раскрою вам и секреты профессиональных поваров, которым, правда, тоже свойственно ошибаться. Они перебивают вкус соли томатной пастой или лимонной кислотой. Также хорошо заглушит вашу оплошность рафинированный сахар. Кубики кладут в большую ложку, опускают в кастрюлю, и как только они пропитываются супом, их выкидывают.

Конечно, может так случиться, что солёный вкус вы распробовали, когда уже разлили суп по тарелкам. Не спешите его выливать! Просто добавьте в блюдо несколько ложек сметаны или обильно посыпьте мелко нарезанной зеленью. Приятного аппетита!

Когда лучше солить мясо при варке? Ю. Олейник, Кишинёв

– Для начала вам нужно рассчитать необходимое количество соли. Как правило, на один литр воды нужно около 9 граммов. Соответственно, если вы варите мясо в двухлитровой кастрюле, вам потребуется взять 18 граммов соли, это примерно чайная ложка.

Перейдём к готовке. Поставив кастрюлю на огонь, вам необходимо дождаться, когда вода закипит и у кромки образуется пенка. Соберите её и только после этого солите воду. В таком случае соль проникнет глубоко в мясо и у него будет достаточно глубокий вкус.

А все советы о том, что солить мясо нужно за 10–15 минут до окончания варки, считаю народными домыслами. К тому же абсолютно неверными. Ведь тогда кусок мяса будет солёным только снаружи, а внутри останется пресным.

Подготовила

Мария Тихменева