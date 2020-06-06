“Рожки да ножки”: у рыбничанина посреди дороги загорелся автомобиль

“Рожки да ножки”: у рыбничанина посреди дороги загорелся автомобиль

В Рыбнице на ходу загорелся автомобиль Renault Scenic. Как рассказал очевидец, ехавший сзади, на асфальте появились мокрые следы, а через 5 секунд из машины пошёл дым.

Полыхающее авто удалось остановить. Сначала пламя пытались сбить огнетушителями, однако огонь распространялся очень быстро.

С возгоранием справились прибывшие на место пожарные. Пострадавших нет, однако автомобиль выгорел полностью.

Предварительной причиной ЧП стала разгерметизация топливной системы. Обстоятельства инцидента выясняются.

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