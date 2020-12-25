Рождественское чудо: в Кишинёве спасли чуть не упавшего с 12-го этажа ребенка

Рождественское чудо: в Кишинёве спасли чуть не упавшего с 12-го этажа ребенка

Беспрецедентную спецоперацию провели сегодня спасатели на столичной улице Романэ. Восьмилетняя девочка повисла на балконе 12-го этажа. 

Звонок в службу 112 поступил от прохожего. Менее чем за 5 минут спасатели прибыли на место ЧП. Они вошли в квартиру и помогли девочке забраться обратно.

Несовершеннолетняя не пострадала. Её жизнь находится вне опасности. Обстоятельства случившегося выясняются.

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