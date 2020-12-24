Рождественский караван: украшенные гирляндами спецмашины проедут по столице

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В пятницу, 25 декабря, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям запустит традиционный Рождественский караван. 22 спецавтомобиля, украшенные гирляндами, колонной проедут по улицам Кишинёва.

Мероприятие начнётся в 18.00 на улице Каля Ешилор. Спецмашины проедут по следующему маршруту:

Туда: бул. Штефана чел Маре – М. Витязул – круг на ул. Петрикань – круг на Каля Орхеюлуй – ул. Студенческая – Московский проспект – круг на ул. А. Руссо – круг на улице Мирча чел Бэтрын – ул. Думенюк. Обратно: бул. Мирча чел Бэтрын – ул. А.Руссо – круг на ул. Киев – бул. Г. Виеру – ул. Бэнулеску-Бодони – бул. Штефана чел Маре – Министерство внутренних дел.

Жители столицы смогут наблюдать за Рождественским караваном из окон своих квартир и домов, чтобы не подвергать себя риску заражения коронавирусом.

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