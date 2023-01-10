Рождественская ярмарка в центре Кишинёва работает последнюю неделю

0

Рождественская ярмарка на площади Великого национального собрания, открытая 17 декабря вместе с новогодней ёлкой, работает последнюю неделю. Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

Он добавил, что планируется и далее организовывать тематические ярмарки на ПВНС для поддержки местных производителей.

– Жители и гости столицы по-прежнему могут приехать в центр города, чтобы насладиться праздниками. По пятницам, субботам и воскресеньям с 16:00 до 21:00 дети также получают подарки от Деда Мороза в домике, установленном рядом с главной ёлкой столицы. На площади Великого национального собрания работают фотозоны и развлечения для детей, – сказал Ион Чебан.

Также, по словам градоначальника, открыты киоски местных производителей с традиционными блюдами и ремесленников с праздничными изделиями. Некоторые украшения в городе останутся подключенными.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.