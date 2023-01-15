Рождественская ярмарка прекращает свою деятельность

Сегодня, 15 января, последний день, когда жители и гости столицы могут посетить Рождественскую ярмарку на площади Великого национального собрания.

Ранее примар Ион Чебан сообщил, что некоторые украшения останутся на Площади Великого национального собрания даже после окончания ярмарки. Также, по его словам, планируется и далее организовывать тематические ярмарки на ПВНС для поддержки местных производителей.

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