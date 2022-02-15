Рождение в муках

0

О том, как вместе с проблемами не выплеснуть младенцев

За четыре года в Молдове закрылось девять родильных домов, из которых пять – на севере республики, последние – в Глодянах и Фалештах. Рожениц перенаправляют в региональные отделения. Естественно, по этому поводу никто у них мнения не спрашивает, впрочем, никто не интересуется и точкой зрения врачей.

Вопросы в воздух

Почему-то эта проблема обсуждается в основном на просторах интернета, а не во властных кабинетах. Своё видение ситуации высказал и педиатр Михай Стратулат, раскритиковав действия нынешних властей.

– Мы закрыли родильные дома и перенаправили беременных женщин в Единцы и Бельцы. Кто-нибудь узнавал, есть ли у этих родильных домов возможность принять всех беременных? – задаёт вопрос М. Стратулат. – Кто-нибудь интересовался, готова ли служба экстренной медицины ко всем этим переводам? Министерство здравоохранения созвало Клинику неонатологии и Отделение акушерства и гинекологии, Ассоциацию перинатальной медицины и Ассоциацию акушерства и гинекологии для консультаций и поиска решений в области эффективного ведения и укрепления сестринского дела на местах до закрытия этих роддомов? Кто координировал и принимал решение об их закрытии? Разработано ли новое Национальное руководство по перинатологии? Есть ли договор с экспертной комиссией по неонатологии Минздрава? Сегодня мы закрываем родильные дома, потому что родов мало и врачей нет, но что будем делать завтра?

Однако врач не только задаёт вопросы, но и предлагает варианты временного решения проблемы нехватки медперсонала. Он обратил внимание на то, что у нас есть врачи-резиденты третьего курса по неонатологии и четвёртого курса по акушерству и гинекологии, которые по ротации могут замещать вакансии на год и даже больше, пока мы не заполним больницы врачами, пока не реформируем медицинскую систему в соответствии с демографическими требованиями.

Под предлогом нехватки кадров закрываются больничные отделения, а потом может прекратить существование и сама больница. И всё в обход решениям районного совета. Роль местной власти, осуществляющей материальное обеспечение и являющейся учредителем больницы, сведена на нет.

Разные реалии

В свою очередь министр здравоохранения Алла Немеренко заявила, что каждая районная больница имеет учредителя – райсовет. Любые изменения в структуру больницы можно внедрять только по решению местных властей. Министерство в данном случае вроде как ни при чём и может закрывать или открывать отделения только в республиканских медучреждениях, где оно само является учредителем.

Поскольку Алла Немеренко работала в международных структурах и являлась консультантом ВОЗ, она часто ссылается на рекомендации этой организации. Глава Минздрава убеждена, что родильные дома с рождаемостью менее 300 малышей в год становятся опасными и для матери, и для ребёнка, так как медперсонал, приходящий на роды раз в три дня или раз в неделю, теряет квалификацию.

– Из роддома, оставшегося с двумя врачами, уйдут оба, потому что они уже не смогут обеспечить повседневную деятельность и ночные дежурства, в противном случае им придётся не выходить из больницы. В то же время в стране есть родильные дома с достаточно высокой вместимостью, они и станут современными центрами, – считает А. Немеренко.

Однако сторонники Михая Стратулата напоминают, что должность министра здравоохранения – это не функция консультирования в политике, основанная на опыте других государств, а управление ситуацией и стимулирование сохранения здоровых людей в нашей стране. Молдова – самая бедная страна Европы. Политика и условия жизни других стран не соответствуют нашим реалиям.

Печальный символизм

Хотя министр здравоохранения утверждает, что районные больницы курируют местные власти, советники Фалешт недоумевают, откуда взялся приказ о приостановлении работы родильного дома этого населённого пункта?

– Мы узнали об этом уже после Нового года, – уточняет районный советник Денис Курчук. – Я обратился к председателю района с официальным письмом, чтобы получить достоверную информацию по данному решению. Единственный документ, который мы видели, это ответ госпожи Немеренко директору нашей больницы о том, что Минздрав готов оказать поддержку в переводе рожениц из Фалешт в бельцкое родильное отделение. У нас в конце прошлого года было два заседания, на которых присутствовал и директор больницы, но о приостановлении работы роддома ничего сказано не было. В само отделение на протяжении многих лет было вложено немало средств, только в прошлом году 4 млн леев. Мы готовы были и дальше его финансировать. Поэтому открыто задаём вопрос: если закрытие родильных отделений – это политика государства, то мы должны об этом знать? В своё время нас обязывали закрывать школы, потом оказалось, что некоторые из них можно было сохранить. Но родильный дом у нас один. Женщины имеют право выбора, где рожать, тем более в ковидные годы.

Денис Курчук пояснил: районных советников настораживает, что решение по этому вопросу было вынесено без их участия. Хотя вполне возможно, что после детального обсуждения проблемы советники пришли бы к похожему решению, но без кардинальных мер. После закрытия отделения одна женщина уже родила в скорой. Хорошо что обошлось без осложнений. Поэтому надо было предварительно рассмотреть варианты усиления штата скорой помощи акушерами-гинекологами. Уж если рожать в машинах, то под присмотром специалистов, хотя в любом случае это не выход.

Официально родильное отделение в Фалештах лишь приостановило работу, но в экстренном порядке там уже размещают третье по счёту в районе гериатрическое отделение. Да, мы должны заботиться о пожилых людях, но не в ущерб новорождённым. Тем более что в самой больнице достаточно свободных площадей. Как-то печально-символично получается, что у нас по всей стране места детишек планомерно занимают престарелые люди.

Врачей забыли спросить

Естественно, врачи всех закрытых родильных отделений считают, что данное решение неправильное, но мало кто рискует говорить об этом вслух.

– Я категорически против закрытия нашего родильного дома, в котором созданы все условия для комфортного пребывания рожениц, – считает врач Фалештского родильного отделения Александр Сейчук. – Психологически им очень важно, чтобы медицинское учреждение находилось относительно недалеко от места их проживания. Чем ближе – тем лучше. Роды не всегда происходят по расписанию. Иногда играют роль даже считанные минуты.

Врачи, оставшиеся без работы, комментируют ситуацию с неохотой или вообще отказываются делиться своим мнением, потому что боятся получить взыскание от начальства. Пенсионеров отправят на заслуженный отдых, остальных обещали перевести в другие отделения. Однако перейти с гинекологии и акушерства на другие специальности, в ту же гериатрию, очень не просто. Можно вспомнить, как сложно создавалась семейная медицина, когда терапевты должны были осматривать новорождённых и ставить диагнозы детишкам постарше, а педиатры всё время путались в болезнях пожилых людей. Разные по возрасту пациенты – это разные болезни и иные подходы. Сегодня семейная медицина уже вошла в своё русло, появились профильные факультеты в медицинском университете. Но кто может сказать, сколько было сделано врачебных ошибок на этапе её становления?

Напряжённый момент

Финансирование учебных заведений зависит от количества учеников, а родильных домов – от рожениц. Поэтому руководствам региональных больниц положение с закрытием районных отделений очень даже выгодно и они выражают готовность справиться с поставленными задачами, тем более что из-за миграционных процессов резко сократилась численность взрослого населения детородного возраста.

– На севере Молдовы уже более года не работают родильные дома в Дондюшанах, Бричанах, Окнице. Они тоже едут к нам, и это никого не обременяло, – утверждает руководитель Департамента перинатологии Бельцкой муниципальной клинической больницы Каролина Фрумусаки. – У нас были периоды, когда мы принимали ежегодно по 4 тыс. родов, а в прошлом году у нас родили 2500 женщин. Как вы думаете, мы сможем принять ещё по 200 рожениц из двух районов? На данный момент у нас полностью укомплектован штат специалистов, включая и молодых врачей.

Если всё так гладко, что же напрягает молодых женщин севера Молдовы? Во-первых, сообщение о том, что перинатальный центр (роддом) в Бельцах переводят в здание больницы. Он будет расположен на первом этаже, а переезд произойдёт до конца 2022 года. То есть количество мест уже сократилось. Плюс в том, что отделение для рожениц будет оборудовано современной аппаратурой общей стоимостью в 14 млн леев. Во-вторых, как выясняется из СМИ, в конце января в Бельцком родильном доме не оставалось свободных мест. Медучреждение рассчитано на 50 коек, а под наблюдением врачей находилось более 60 беременных.

Долгосрочный развал

Врачи опасаются, что нехватка кадров и рост тарифов на энергоносители приведёт к удорожанию содержания родильных отделений и их закрытие продолжится.

– Официально о закрытии роддома в Дрокии никто не говорит, но за кулисами врачи обсуждают эту тему, поскольку количество родов снизилось и у нас, – поясняет экс-депутат, заведующий отделением семейных врачей Центра здоровья Дрокии Геннадий Морков. – Но ведь статистика может измениться. Мы недавно получили две новые, хорошо оборудованные машины скорой помощи, на которых можно отвозить рожениц в Бельцы, но техника – это ещё не всё. Необходимо, чтобы беременность проходила без патологий. Самое большое дальнее село района Чапаевка находится в 35 км от Дрокии, ещё столько же до Бельц. С учётом состояния сельских дорог это очень дальний и сложный путь. Растрясти могут и здорового человека, не только роженицу.

Геннадий Морков напомнил, что во многих районах могут быть закрыты и хирургии. Мотив всё тот же – нехватка кадров. За ними могут последовать и другие отделения, а больницы превратятся в дома престарелых. В поликлинику Центра семейных врачей Дрокии ежедневно на приём приходит 30 – 40 человек. А мы ещё не знаем, что в плане физического и психического здоровья принесёт нам период постковидной реабилитации, какие ещё болезни навалятся на всех нас. Мы можем пожалеть об экономии на медицине. Впрочем, свято место пусто не бывает. Закроются государственные медицинские учреждения – откроются частные, но уже не для всех граждан. Между закрытиями школ в сёлах и сокращением рождаемости наблюдается прямая связь. Как будто какие-то силы целенаправленно внедряют долгосрочный план по уничтожению Молдовы.

Комментарий

Даже Гарвард не поможет

Диана Караман, депутат парламента, член комиссии по образованию, науке, молодёжи, спорту и масс-медиа:

– Что происходит в нашей системе здравоохранения после прихода нового министра Немеренко не чем иным, как катастрофой не назовёшь. Вместо того чтобы улучшать ситуацию с рождаемостью в республике, стимулировать граждан заводить детей, власти решили закрыть родильные отделения! Очевидным последствием станет снижение рождаемости в данных населённых пунктах, потому что молодая семья подумает трижды, стоит ли заводить детей в Республике Молдова.

Одним из позорных аргументов в закрытии родильных отделений является нехватка медицинских кадров. И здесь опять мы наблюдаем полную некомпетентность наших горе-правителей. Частично проблема кроется в том, что после 2009 года, когда вслед за ПКРМ к власти пришли правые политики, в медицинском университете было введено платное обучение на всех факультетах. До этого по контракту учились только стоматологи и фармацевты. Соответственно число бюджетных мест сократилось. Стоимость контракта на обучение достигает 30 и более тысяч леев. Кто в Молдове может позволить себе такое дорогостоящее обучение и как в таких условиях мы можем рассчитывать на то, что у нас появится достаточное количество кадров в этой области?

Сегодня мы все можем убедиться: чтобы эффективно управлять государством, не обязательно оканчивать Гарвард, но необходимо любить свою страну, быть профессионалом и ответственно относиться к своей работе.

Комментарий специалиста

Из последних сил

Василий Морков, главврач Центра семейных врачей села Кетриш Фалештского района:

– Наш центр – один из самых отдалённых в районе. К нему относятся ещё несколько сёл общей численностью около 9 тыс. человек. Сельское население стремительно стареет. Ещё примерно 10 лет назад у нас было 400 – 500 детишек в возрасте до 1 года, сейчас всего 59. За полтора месяца текущего года у нас на участке не родилось ни одного ребёнка. Если исходить из этих цифр, то родильное отделение в районе конечно становится нерентабельным и нас тоже, возможно, скоро закроют. Из восьми сотрудников трое уже пенсионного возраста, не хватает медицинских сестёр. С 80-х годов молодые кадры к нам не поступали. Мне 72 года, в следующем году исполнится 50 лет моей работы в этом селе, но, если честно, уже нет сил. Во многих Центрах семейных врачей специалисты достигли пенсионного возраста. Что касается роддома, то я считаю, что он должен работать и там должны быть врачи, необходимый персонал. У нас может быть своё мнение, но не в нашей компетенции решать такие вопросы.

Все беременные женщины наблюдаются и у нас, и в районном центре. Кто-то из них предпочитает консультироваться с врачами-гинекологами в Бельцах или в Кишинёве, в том числе в частных клиниках, хотя это очень дорого, однако это их право. Но в сёлах всё больше безработных и малоимущих. Они могут надеяться только на государство, тем более что мы замечаем: беременности часто протекают более сложно. Раньше говорили, что на сельских женщин негативно влияет работа на табачных плантациях, сейчас же – условия жизни.

Мнение Митрюк

Возможны варианты

Преждевременные роды случались и раньше, случаются и сейчас, но если говорить о патологиях в целом, то их число немного увеличилось. Это связано с тем, что женщины сегодня предпочитают рожать в более зрелом возрасте, когда уже начинают накапливаться некоторые болезни, а сейчас ещё добавился и ковид со своими непредсказуемыми последствиями.

Конечно, беременным женщинам психологически очень важно ощущать, что медицинская помощь находится неподалёку. Даже преждевременные роды не случаются за несколько минут, этому предшествует специфическое состояние, но и при этом женщины не спешат вызывать скорую помощь. Ждут до последнего момента дома, где они чувствуют себя комфортно и в безопасности. Кроме того, с началом пандемии было запрещено проведение партнёрских родов, и мамочки боятся оставаться одни со своей болью. Им важно, чтобы рядом находился муж, мама, подруга, кто-то из близких людей, которым они доверяют. Если у женщины уже не первые роды и после схваток она затягивает с вызовом врачей, то может родить и в течение часа. В таких ситуациях важно быстро и вовремя доехать до родильного дома и, конечно, не менее важно, чтобы это было полноценное медицинское учреждение, где есть не только акушеры-гинекологи, но и анестезиологи, неонатологи и другие специалисты. Если родильное отделение сокращено до нескольких палат, оно не сможет содержать необходимый медицинский штат. Но всегда можно рассматривать варианты.

Если районные родильные отделения закрываются, то необходимо по всему пути следования скорой помощи сделать хорошие дороги, приобрести современные машины, иметь штат сотрудников, который мог бы сопровождать роженицу во время транспортировки и оказать ей необходимую помощь. Ну и, конечно, региональный роддом должен быть всегда готов принять новую пациентку. Если мы из системы что-то удаляем, то взамен надо что-то внедрить, иначе система развалится.

Диана Митрюк,

акушер-гинеколог, ассистент кафедры акушерства и гинекологии №1 ГУМФ им. Н. Тестемицану

В тему

Тихая оптимизация

– В общей сложности в качестве председателя и вице-председателя Фалештского района я проработал 10 лет. Я помню, как восстанавливался родильный дом, проводилось газовое отопление, в середине 2000-х только из районного бюджета было выделено более 5 млн леев. Этот объект всегда находился под особым вниманием. Не забуду, как Андрей Усатый, будучи министром здравоохранения, приезжал к нам и предлагал закрыть нашу больницу, потому что якобы будет создан региональный центр в Бельцах. Я тогда наотрез отказался. Региональный центр необходимого уровня тогда так и не был создан, но сейчас по факту мы наблюдаем тихую оптимизацию медицинских учреждений. Под предлогом нехватки кадров закрываются больничные отделения, а потом может прекратить существование и сама больница. И всё в обход решениям районного совета. Роль местной власти, осуществляющей материальное обеспечение и являющейся учредителем больницы, сведена на нет.

Когда министр здравоохранения говорит от том, что специалист теряет квалификацию, если принимает менее 300 родов в год, она вообще ставит под сомнение их профессионализм. Если пожарные не выезжают на пожар часто, они тоже теряют квалификацию? Или, наверное, мы зря содержим армию, потому что наши солдаты не участвуют в военных действиях? Все врачи периодически проходят курсы повышения квалификации, они всё равно развиваются, а их опыт вообще неоценим. Государственные службы и учреждения созданы для обеспечения жизнедеятельности населения – на них нельзя экономить, а кадры необходимо привлекать и воспитывать. Особенно если это касается образования и медицины.

Валерий Мудук,

депутат парламента, член комиссии по публичному управлению

Наталья Устюгова