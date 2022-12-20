Рождение и жизнь белого города

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Алла Кириченко – об образе Кишинёва, современном строительстве и будущих архитекторах

Наталья Устюгова, info@aif.md

Под конец уходящего года мы все пытаемся проанализировать, каким он был – лучше или хуже предыдущих? Но, по большому счёту, это уже не столь важно, потому что мы надеемся, что следующий год обязательно будет лучше. А вот если говорить о городах, то тут одним годом не обойтись. Нужны десятилетия и даже эпохи. О том, как Кишинёв приобрёл новое облачение, рассказывает архитектор Алла Кириченко.

ДОСЬЕ

Алла Семёновна Кириченко родилась 4 января 1938 г. в городе Ступино в Подмосковье. В 1961 г. окончила Московский архитектурный институт и приехала в Кишинёв для разработки генплана столицы. Лауреат Государственной премии МССР. Её труд был отмечен различными грамотами и дипломами. При её непосредственном участии в Кишинёве было создано около 100 объектов.

По «Библии» архитектора Щусева

Шёл 1961 год. Юная выпускница Московского архитектурного института Алла с восторгом озиралась по сторонам, оглядывая улицы молдавской столицы. Центр города казался безупречным, композиционно продуманным, утопал в зелени, радовал светом и величием. Строения, созданные мастерами разных времён, соседствовали в полной гармонии. Именно о таком Кишинёве хранит память известный молдавский архитектор Алла Семёновна Кириченко, окончившая престижный вуз. По распределению она должна была поехать в северные районы России, хотя была возможность остаться в Москве, куда в 1936 году из украинских селений переехали её родители. Училась девушка хорошо, легко, с интересом осваивала сложную профессию. Московский архитектурный институт снабжал кадрами все союзные республики. Не мудрено, что именно туда приехал главный архитектор Кишинёва Виктор Фёдорович Смирнов в поисках молодых кадров. На тот момент генеральный план Кишинёва, созданный Алексеем Викторовичем Щусевым, ещё действовал, но он касался только центра города и был практически выполнен. Численность населения столицы увеличивалась и город нужно было строить. Для этого и приехали в Молдавию молодые архитекторы Иван Гриценко и Алла Кириченко. Кстати, план Щусева исполнялся досконально и трепетно, он был своеобразной Библией для архитекторов тех времён.

– Под нас была создана проектная организация – Бюро архитектуры по разработке генплана, с нами работала Нина Михайловна Фельдбрина, которая проектировала Рышкановку, и ещё несколько специалистов, – вспоминает Алла Семёновна. – У нас тогда не было своего помещения, и мы разрабатывали генеральный план прямо на полу в кабинете Виктора Фёдоровича. Но мы не замечали этих неудобств. Пока мои сокурсники, оставшиеся в Москве, чертили узлы различных сооружений, у нас была возможность творить, созидать, а потом созерцать плоды своих трудов.

Мне сейчас хочется назвать наш город большой автостоянкой. Почти всё делается без проектов. У меня создаётся впечатление, что главные архитекторы последних лет не всегда имели право голоса, – всё диктовали заказчики.

Платаны вместо тополей

Кишинёв был зелёным городом ещё при архитекторе Щусеве, потом при институте «Молдгипрострой» создали отдел озеленения, в котором работали хорошие специалисты. Иногда их обвиняют в том, что в городе было высажено слишком много тополей, но именно эти деревья входят в число лидеров по очистке воздуха. И, вспомним, что аллергии на тополиный пух было мало – нация была здоровой. В целом специалисты-озеленители рассаживали деревья по науке, учитывалось даже сочетание крон.

– Город перестаёт быть зелёным, – сокрушается Алла Семёновна. – Недавно проходила мимо парка «Алунелул», а там мужики берёзы рубят. Спросила – почему? Ответили, что не характерное для региона дерево. И вообще, говорят, топить-то чем-то надо? Но пилят не только берёзы, много пней появилось. Исчезают могучие деревья – и никому нет дела. Когда появятся новые саженцы, и тем более, когда они вырастут в новых климатических условиях?

Кстати, жители столицы обратили внимание, что на проспекте Дачия высадили платаны, а у этих деревьев сильная корневая система. Будем ждать, когда начнёт подниматься асфальт. Деревья, конечно, будут обстригать, а вот корни заживут своей жизнью, которая когда-нибудь обязательно пробьётся сквозь дорожное покрытие.

Гениальная идея

Изначально Кишинёв был рассчитан примерно на 160 тыс. жителей, на момент приезда молодых архитекторов из Москвы в нём уже проживало около 200 тыс. человек. И люди прибывали, рабочие руки были нужны на открывающихся заводах и фабриках. Поэтому новый генеральный план был крайне необходим. Надо было не только просчитать, где разместить промышленную зону и построить жильё для новых жителей Кишинёва, но и создать соответствующую инфраструктуру. В итоге все масштабные проекты были исполнены. Посмотрите на проспект Дачия, бывший проспект Мира. Это просто прямая линия от аэропорта к центру столицы, которую Алла Кириченко провела на генеральном плане. Чтобы пробраться через Долину роз, был запланирован виадук. Алла Семёновна сам мост не проектировала, она его просто обозначила, провела ту самую главную линию. Но как бы затруднилось движение транспорта, если бы у нас не было нашего виадука?

Мост, соединяющий Ботанику и Центр, был сдан в эксплуатацию в 1989 году. Строительство обошлось в нереальную по тем временам сумму – около 1 млрд рублей. Эти деньги были выделены из союзного бюджета. До сооружения виадука единственный въезд в центр города с Ботаники пролегал через железнодорожный вокзал, где сейчас опять стопорится транспорт.

В каком состоянии находится виадук после стольких лет эксплуатации? На самом деле основа у моста мощная. Но! В этом районе столько всего настроили. Чем больше появляется зданий, тем чаще меняется течение подземных вод, терпят изменения почвенные условия. Естественно, сейчас следует провести грамотную экспертизу этого объекта с последующей реконструкцией. Ничто, созданное руками человека, не вечно.

Проспект с размахом

Проспект Дачия был спроектирован широким тоже благодаря Алле Семёновне. Эту историю женщина рассказывает на протяжении многих десятилетий, но для юных поколений она звучит по-новому. Во избежание заторов транспорта архитектор решила сделать центральную улицу района – проспект Мира – очень широкой, с отдельными проездами для внутреннего, общественного транспорта. Очень удобно и практично. Однако приехавший в Кишинёв председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин в ходе бесед с архитекторами возмутился тем, что они спроектировали в молдавской столице слишком широкий проспект, – таких, мол, даже в Москве нет, а земля в городах дорогая.

Но Алла Кириченко смогла отстоять своё детище, пояснив, что Молдова – в сейсмической зоне, балльность высокая, поэтому надо иметь широкие, свободные пространства, без застройки, на которых в случае чего можно будет расположить и палатки для жилья, и медпункты, и всё необходимое. Перед такими аргументами Косыгин не устоял. Благо никто на проспекте Мира палаток не ставил, и дай бог избавить нас от этой беды. Но широкая улица на Ботанике у нас есть. Ворота города тоже задумала Алла Семёновна, хотя и проектировал дома другой архитектор. Важно обозначить объект, дать ему силу. Кто въезжает в город со стороны аэропорта, понимает, о чём идёт речь.

Город-автостоянка

Предполагали ли специалисты лет 30-40 назад, что на центральных улицах молдавской столицы могут образовываться автомобильные пробки, что количество машин увеличится в разы? Представьте себе, об этом тоже думали и даже предлагали варианты решения будущих проблем. В генеральном плане было предусмотрено, что улицы, параллельные проспекту Штефана чел Маре (бывшая Ленина), после расширения будут соответствовать требованиям максимальной пропускной способности транспорта. Но не успели архитекторы закончить и озвучить генеральный план, как на этих улицах начало вестись массовое строительство – сначала появились пристройки к частным домам, а потом выросли и генеральные застройки. То есть расширить улицы было уже невозможно. Бывший главный архитектор «Молдгипростроя» Владимир Богачёв написал немало статей на тему пропускной способности столичных улиц. Он поднимал эту проблему, когда её ещё можно было решить кардинально, говорит и сейчас, когда ещё сохранились хотя бы локальные варианты.

Кстати, как упоминает Алла Кириченко, при проектировании генерального плана предполагалось строительство больших парковок при въезде в город. Заехал, припарковался, пересел на общественный транспорт. Но, во-первых, надо было организовать непрерывный поток общественного транспорта в разные районы города. Во-вторых, в начале 90-х в Молдове резко появилось много начальников и бизнесменов, которым в общественном транспорте ездить было стыдно, не по статусу. Предполагались и подземные стоянки, но город решал другие вопросы… Вот сейчас мы имеем то, что имеем. О том, почему вам негде припарковать машину, спросите у тех, кто, строя прибыльный бизнес, не позволил расширить дорогу. И вообще, всё стали решать деньги.

– Мне сейчас хочется назвать наш город большой автостоянкой, – уточняет Алла Кириченко. – Почти всё делается без проектов. У меня создаётся впечатление, что главные архитекторы последних лет не всегда имели право голоса, всё диктовали заказчики. Я когда-то спроектировала небольшой домик рядом с высотными зданиями и пошла его утверждать. Меня спросили: «А инсоляция где?» Получалось, что моё строение при определённом положении солнца могло заслонять свет на первом этаже многоэтажки. Проект пришлось переделать. Сейчас никто не думает о том, попадает ли в квартиры солнечный свет. Дома друг друга перекрывают. Увы, такие детали никого не волнуют.

«Хрущёвки» своего времени

Кишинёв советских времён строился не только в полном соответствии с генеральным планом, но и с соблюдением всех строительных норм. Всё было согласовано и регламентировано. До определённого времени городские власти прислушивались и к мнению членов Союза архитекторов, но сейчас точка зрения профессионалов востребована редко.

– Я понимаю, что времена меняются, а вместе с ними взгляды и вкусы, но мне очень жаль, что упразднили большие проектные институты, – сетует Алла Кириченко. – Нынешнее частное предпринимательство портит внешний вид города. Каждый строит, что считает нужным. Раньше у нас в институте были феноменальные специалисты, которые и работали, и учились, и строили. Каждый занимался своим делом, согласно представленным планам. Но готовый объект нельзя было сдать без экспертизы технического отдела.

Современные молодые дарования упрекают предыдущее поколение в создании малогабаритных домов, вошедших в историю под названием «хрущёвки». Но откуда юным и «зелёным» знать, как в своё время люди жили в коммунальных квартирах или семейных общежитиях?

– На тот момент строительство таких квартир было очень важным и нужным решением, – убеждена Алла Семёновна. – Тот, кто вырвался из оков коммуналки, не обращал внимания на то, что кухня всего шесть квадратных метров. Главное, что своя и никто не будет заглядывать в твою кастрюлю. После хрущёвок планировалось строить более комфортабельное бесплатное жильё. Никто не мог предположить, что привычный мир в одночасье рухнет и за квадратные метры придётся платить большие деньги.

Так называемые «хрущёвки» начали строить в больших городах СССР, а потом адаптировали строительство под союзные республики. Молдове была необходима максимальная коррекция с учётом сейсмичности зоны. Изначально дома такого типа строились из котельца, а потом архитекторы придумали и панельный вариант. Но любое строение нуждается в уходе. По словам Аллы Кириченко, гарантированный срок прочности «хрущёвок» – 50 лет, они могут простоять и 100 лет, возможно, и более, время покажет. Вопрос в том, как к своему жилью относятся люди.

– Я в своём доме много раз вывешивала объявления, что запрещено выбивать вертикальные простенки между лоджией и комнатой, нельзя нарушать и другие несущие конструкции, которые при хорошем толчке просто улетают, хоть в старых домах – котельцовых или панельных, хоть в новых современных. Власть за этими беззаконными процессами не следит. Значит, надо нам, жильцам, бить тревогу, – считает Алла Семёновна.

Теоретики вытесняют практиков

Вспоминая школьные годы, Алла Кириченко всегда обращает внимание на то, что в те времена педагоги не только учили, но и воспитывали, искали зёрна талантов, из которых могли вырасти профессионалы своего дела.

– У нас было много предметов, а рисование вёл Василий Иванович Слюсарев, который заметил, что я хорошо рисую. У меня на самом деле неплохо получалось, – вспоминает Алла Кириченко. – Именно он порекомендовал мне поступить в архитектурный институт. Школу я окончила с золотой медалью, но на одно место в вузе тогда было четыре медалиста, а в целом – 14 человек. Всё решал экзамен по рисунку. Я поступила в институт с первого раза и рада, что моя архитектурная судьба замечательно сложилась, в какой-то мере мне повезло. Надеюсь, архитекторы будущего тоже найдут своё пространство, которое заполнят оригинальными конструкциями.

Кстати, в Молдове основателем архитектурного факультета Политехнического института, ныне Технического университета, стал Виктор Фёдорович Смирнов, который всегда жил работой. Он ездил по стране, искал потенциальных студентов. Учиться в материальном плане тогда было проще. Краски и карандаши стоили дёшево, как и другие материалы, многое предоставлялось бесплатно и ничего с каждым днём не дорожало. Ну и обучение было за счёт государства. Многое изменилось, в том числе и уровень образования. Как заметила

Алла Кириченко, сейчас среди педагогов много теоретиков, которые в своей жизни ничего не построили. А практика, на самом деле, – великая сила. Архитектор должен пройти все процессы, знать обо всех этапах строительства, испачкаться в цементе, прощупать все используемые материалы и периодически навещать своё детище во время его возведения. Плюс к этому, автор строения должен заранее знать, сколько будет стоить новорождённый проект.

– Архитектор должен быть эрудированным человеком, владеть знаниями не только в своей профессиональной сфере, но и уметь ощущать гармонию создаваемых объектов, их интеграцию в окружающее пространство, – уточняет Алла Кириченко. – Все эти качества надо в себе развивать. Ограниченный человек не способен спроектировать что-то замечательное.

Увидеть Париж и… остаться там

Когда-то центр Кишинёва проектировался целиком, не по кусочкам, но сейчас, когда выходишь из центрального парка и упираешься в современную многоэтажку, это нонсенс. Где ансамбль, композиция? К примеру, в центре Парижа не разрешают строить ничего нового, менять планировку и архитектуру уже построенного, разве что изменить назначение строения. Но где Париж, а где – Кишинёв? Хотя по карте – та же Европа. Ну и европейские нормы строительства в Молдове надо применять с осторожностью. Разные у нас почвы и сейсмическая активность. Наши юноши и девушки, которые учатся на единственном архитектурном факультете Технического университета, уже сейчас поглядывают на тот же Париж и другие страны, которым, может быть, понадобятся наши специалисты. И всё это очень печально.

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Четвёртый цирк в мире

На счету Аллы Кириченко около ста объектов, вписавшихся в архитектуру Кишинёва и ставших его гордостью. К примеру, это школа (сегодня лицей им. Г. Асаки), которая уютно расположилась возле Дома печати, не задев церковь, возведённую в конце XIX века. А ведь никто не запрещал её сносить. Это теннисный корт, типовой Дом для престарелых и серия жилых домов… Алла Семёновна не делит объекты на большие и маленькие. Все в разной степени были важны и интересны. Было много чего спроектировано, но, наверное, самое любимое её детище – это цирк.

Всё началось с того, что к 530-летию Кишинёва руководство СССР решило подарить городу несколько общественных зданий, среди которых был цирк. Главным архитектором проекта назначили Семёна Михайловича Шойхета, который тогда возглавлял проектный институт «Молдгипрострой», руководителем группы архитекторов – Аллу Кириченко. В 1981 году здание цирка было построено. 25 апреля 1982 года, в честь 60-летия образования СССР, была представлена первая концертная программа. По счёту Кишинёвский цирк был четвёртым в мире и первым в СССР по красоте и удобству. Не зря Алла Семёновна два года практически жила в стенах строящегося шедевра современной архитектуры.

На самом деле вся зона вокруг цирка не пригодна для строительства, тем более для жилых комплексов. Там сплошь и рядом – оползневые грунты и непредсказуемые подземные воды. Единственное место с устойчивой почвой и досталось цирку. А тем, кто до сих пор поддерживает городской миф, что здание построено на человеческих костях, на старом кладбище, архитектор не устаёт повторять, что границы захоронений не были задеты.

Впрочем, Союзгосцирк рекомендовал строить арену зрелищ рядом с центральным рынком, чтобы было больше зрителей. Но посещаемость и так зашкаливала. За месяц Кишинёвский цирк давал от 36 до 57 представлений. Кстати, европейские эксперты, кроме здания цирка, дали высокую оценку и общежитию, известному под названием «ромашка» или «кукуруза». Так вот, родную ромашку-кукурузу уже засеяли «сорняками» новых объектов так, что шедевра прошлых лет уже практически не видно. Про то, что там сейчас плохо работает лифт или возникают вопросы с коммуникацией – вопросы не к застройщикам. Тогда таких проблем не было. Но если начнут строить дома вокруг цирка, он тоже затеряется, не говоря уже о том, насколько безопасными будут сами жилые дома, построенные на плавающих почвах, даже с учётом современных технологий.

Когда Кишинёвский цирк перестал приносить большие доходы и фактически стал бесхозным, всем его создателям было очень больно. Потом начался период тотальной приватизации, бизнесмены присматривали и главную арену.

– Меня спрашивали, можно ли перестроить цирк под ресторан, торговый центр и даже под бассейн, – вспоминает Алла Семёновна. – Но, во-первых, перестроить такой объект крайне сложно, во-вторых, это кощунство. Хотя и местные жители хорошо постарались, чтобы вынести всё, что можно. Сбивали даже мраморные ступени и уносили унитазы. Конструктивно это здание может простоять ещё не один десяток лет. Но чем дольше оно находится в запустении, тем сложнее его будет восстанавливать. Я очень хочу дожить до того момента, когда цирк возродится.