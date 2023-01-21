Рождаемость в Молдове сократилась в прошлом году на 10%

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Рождаемость в прошлом году сократилось на 10% по сравнению с 2021 годом, а количество смертей – на 25%. Об это сообщили представители Агентства государственных услуг.

В прошлом году служба записи актов гражданского состояния зарегистрировала приблизительно на 2500 свидетельств о рождении меньше, чем в 2021 году, сообщила руководитель отдела оценки и целостности документов гражданского состояния Мария Хынку, передает radiomoldova.md.

Мария Хынку добавила, что в 2022 году количество смертей снизилось на 25% по сравнению с 2021 годом. По словам эксперта, если в прошлом году было выдано около 36 500 свидетельств о смерти, то в 2021 году умерло около 46 тысяч человек.

Республика Молдова уже несколько лет подряд находится в состоянии непрерывного демографического кризиса, а репродуктивный потенциал молодежи очень низок, сообщил эксперт по демографии Валериу Саинсус. Он добавил, что наблюдается демографический спад, а высокий уровень разводов обусловлен миграцией.

– У нас резкое сокращение населения. Мы наблюдаем феномен поздних браков, и это означает, что в каждой семье будет меньше детей. На самом деле, в таких семьях, скорее всего, будет один ребенок или, зачастую, вообще не будет детей. Развод – явление, продиктованное массовой миграцией молодежи, – сказал он.

По данным Национального бюро статистики, за последние десять лет население Республики Молдова сократилось приблизительно на один миллион человек. Если в 2013 году в нашей стране проживало более 3 миллионов 557 тысяч человек, то в настоящее время – 2 миллиона 604 тысячи.

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