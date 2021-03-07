Ровно год назад в Молдове выявили первый случай коронавируса

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7 марта 2020 года Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщило о первом подтверждённом случае коронавируса на территории РМ. Речь шла о 48-летней женщине, которая вернулась из Италии.

Она была в тяжёлом состоянии, с двусторонней бронхопневмонией, острой дыхательной недостаточностью, лихорадкой, кашлем и общей слабостью. Женщина провела несколько недель в больнице, где при помощи врачей успешно победила болезнь.

За год в Молдове было сделано 743426 тестов на коронавирус. 194605 оказались положительными. Вылечились 170468 человек, скончались 4091.

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