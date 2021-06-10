Росздравнадзор заявил о безопасности российских вакцин от COVID-19

Специалисты Росздравнадзора не регистрируют значительного количества побочных реакций от применения вакцин против коронавируса.
Об этом заявила глава ведомства Алла Самойлова, передаёт tass.ru.
На сегодняшний день мы не регистрируем значительного количества побочных нежелательных реакций от применения вакцины. Конечно же, это свидетельствует о том, что вакцины, которые сегодня зарегистрированы в РФ, безопасны и могут рекомендоваться для прививки наших пациентов, – сказала она.
Самойлова отметила, что Росздравнадзором совместно с подведомственным центром фармаконадзора проводится постоянный мониторинг безопасности иммунопрофилактики от COVID-19.
В случае необходимости запрашивается дополнительная информация, анализируются акты расследования случаев побочных проявлений после иммунизации, анализируется сводная информация дневников пациентов в Единой государственной информационной системе. По результатам анализа готовятся отчёты и в Минздрав, и в аппарат правительства РФ, – заключила специалист.
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