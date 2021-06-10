Росздравнадзор заявил о безопасности российских вакцин от COVID-19

На сегодняшний день мы не регистрируем значительного количества побочных нежелательных реакций от применения вакцины. Конечно же, это свидетельствует о том, что вакцины, которые сегодня зарегистрированы в РФ, безопасны и могут рекомендоваться для прививки наших пациентов, – сказала она.