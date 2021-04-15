Росздравнадзор не выявил случаев тромбоза после вакцинации “Спутником V”

Росздравнадзор не выявил случаев тромбоза после вакцинации “Спутником V”

Ни одного случая возникновения тромбов после вакцинации от коронавируса “Спутником V” не выявлено. Об этом сообщила журналистам глава Росздравнадзора Алла Самойлова, отметив, что это связано в том числе с многостадийной очисткой препарата. Ранее Европейское агентство лекарственных средств признало наличие связи между вакцинацией препаратом от компании AstraZeneca и возникновением тромбоза у привившихся. Кроме того, во вторник американские регуляторы рекомендовали приостановить прививочную кампанию вакциной Johnson & Johnson из-за нескольких случаев тромбоза. 

Позднее Johnson & Johnson объявила о приостановке поставок вакцины в ЕС.

– В ходе проведения фармаконадзора нами не зафиксировано ни одного случая тромбозов, развившихся на фоне вакцинации препаратом “Спутник V” и ставших следствием его применения. Отсутствие подобных побочных эффектов подтверждается и министерством здравоохранения Аргентины, публикующим данные по результатам клинического применения вакцины “Спутник V”. Важно отметить, что многостадийная очистка вакцины “Спутник V” с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации исключает попадание в вакцину высоких количеств остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбозов,  – сказала Самойлова, пишет 

При этом она отметила, что зарубежные вакцины содержат в десятки раз больше нуклеиновых кислот, чем “Спутник V”: 1-2 мкг в “Спутнике V” против 50-100 мкг в зарубежных вакцинах на других платформах.

– Мы осуществляем постоянный мониторинг безопасности применения вакцин для профилактики COVID-19. При этом российская система контроля за безопасностью иммунизации прошла аудит Всемирной организации здравоохранения. Обеспечение безопасности пациентов – это многоступенчатая система, которая в Российской Федерации четко регламентирована. Так, каждый гражданин перед вакцинацией проходит врачебный осмотр и консультацию, – заключила глава ведомства.

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