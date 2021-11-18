Рост тарифов на газ и отопление: Санду признаёт, что выделенных правительством компенсаций недостаточно (ВИДЕО)

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Об этом президент заявила в рамках программы на частном телеканале.

– Выделенные компенсации не покроют в полной мере рост тарифов, – признала глава государства.

Выход из сложившейся ситуации Санду видит в “повышении зарплат, развитии экономики и привлечении инвестиций”, а это “дело не одной-двух недель”.

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