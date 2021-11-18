Рост тарифов на газ и отопление: Санду признаёт, что выделенных правительством компенсаций недостаточно (ВИДЕО)

Рост тарифов на газ и отопление: Санду признаёт, что выделенных правительством компенсаций недостаточно (ВИДЕО)

Об этом президент заявила в рамках программы на частном телеканале.  

– Выделенные компенсации не покроют в полной мере рост тарифов, – признала глава государства. 

Выход из сложившейся ситуации Санду видит в “повышении зарплат, развитии экономики и привлечении инвестиций”, а это “дело не одной-двух недель”.

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Комментарии (1)

  1. Так рвалась во власть , точнее проталкивали ее из-за бугра, а нам говорит : Ничего не может сделать !!! Гадить не надо !!! Нашел интересный материал, который был выложен на youtube. Конечно, можно сказать, что там может быть что угодно, но из песни слов не выкинешь, как из жизни события !!!

    “Военная тайна”: кто такая Майя Санду? на youtube если поискать, то можно очень интересные вещи увидеть и услышать !!! Наша солнцеликая … на которой столько пятен, что негде печать ставить ….

    НА САМОМ ДЕЛЕ Аферы Майи Санду 03 10 2020 а вот еще материал на youtube

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