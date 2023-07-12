Рост спроса на газ для Молдовы привёл к увеличению его цены в Румынии на 10%

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Спрос на газ из Республики Молдова для хранения в Украине привел к 9-процентному росту цены на этот товар на спотовых рынках, управляемых Румынской товарной биржей (BRM) с начала этого месяца.

Эволюция цен на сутки вперёд в Румынии полностью противоположна динамике европейских рынков, где спотовые цены упали. Если средняя цена МВтч газа 30 июня составляла 156 леев/МВтч (31,5 евро/МВтч), то цена МВтч с поставкой во вторник, 11 июля, достигала 170 леев/МВтч (34,3 евро/МВтч). На другом спотовом рынке, внутридневном, средняя цена МВтч выросла в понедельник до 174 леев/МВтч, пишет profit.ro. Для сравнения, на самом важном региональном рынке, австрийском, CEGH, за тот же период спотовая цена МВтч снизилась с 37,5 евро до 32 евро.

Основное объяснение: увеличение регионального спроса на газ, особенно из восточной Румынии, Республики Молдова и Украины, отмечает mybusiness.md.

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