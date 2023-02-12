Рост цен продолжается: в январе подорожали овощи, фрукты, хлеб, сахар и “молочка”

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В январе 2023 года средние потребительские цены в Молдове выросли примерно на 0,5% по сравнению с декабрём 2022 года. Продукты питания подорожали в среднем на 1,1%, а непродовольственные товары – на 0,5%.

Так, наиболее ощутимо выросли цены на: овощи (+5,7%), фрукты (+2,8%), хлеб (+1,4%), сахар (+1,1%), молоко и молочные изделия (+1%). В то же время на 7% подешевели яйца, на 1% – растительное масло, свидетельствуют данные Нацбюро статистики.

Кроме того, в январе выросли цены на горючее, в том числе на 3,1% подорожал бензин, на 2,7% – солярка. Стройматериалы стали на 0,7% дороже.

Предоставляемые населению услуги подешевели на 0,7% – в основном, за счёт снижения тарифа на электроэнергию на 33,6%.

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