Рост цен ПДС не волнует. Парламентское большинство отклонило инициативу о проведении слушаний на эту тему (ВИДЕО)

Рост цен ПДС не волнует. Парламентское большинство отклонило инициативу о проведении слушаний на эту тему (ВИДЕО)

Цены на хлеб растут, несмотря на рекордный урожай зерновых. На очереди – подорожание молочной продукции. В связи с этим депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов потребовали заслушать на заседании парламента министра экономики и министра сельского хозяйства.  

– В год, когда собран рекордный для РМ урожай зерновых, кто-то решил взвинтить цены на этот стратегический, важный продукт, а у руководства страны сих пор нет никакой реакции, – сказал он.

Мудряк добавил, что стало известно, что с 14 сентября подорожает и молочная продукция. В связи с этим фракция Блока коммунистов и социалистов потребовала проведения слушаний с участием министра экономики и министра сельского хозяйства, чтобы они рассказали, какие принимаются меры для недопущения роста стоимости социально значимых товаров. Парламентское большинство инициативу не поддержало.

– Похоже, вы едите мясо без хлеба, поэтому так себя ведёте, – парировал Мудряк. 

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