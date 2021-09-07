Рост цен на топливо в Молдове объяснили последствиями урагана в США

Рост цен на топливо в Молдове объяснили последствиями урагана в США

Национальное агентство по регулированию в энергетике выступило с разъяснениями относительно подорожания топлива в нашей стране. 

Как сообщили в ведомстве, это связано с увеличением стоимости нефтепродуктов на международных рынках.

– Биржевые цены на нефтепродукты, особенно на бензин, выросли в связи с сокращением мировых поставок топлива из-за последствий урагана “Ида” на восточном побережье США, а также из-за задержки возобновления производства топлива в Мексиканском заливе, – сообщается в пресс-релизе НАРЭ.

Напомним, что завтра бензин и дизельное топливо в Молдове снова подорожают.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md