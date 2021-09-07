Рост цен на топливо в Молдове объяснили последствиями урагана в США

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Национальное агентство по регулированию в энергетике выступило с разъяснениями относительно подорожания топлива в нашей стране.

Как сообщили в ведомстве, это связано с увеличением стоимости нефтепродуктов на международных рынках.

– Биржевые цены на нефтепродукты, особенно на бензин, выросли в связи с сокращением мировых поставок топлива из-за последствий урагана “Ида” на восточном побережье США, а также из-за задержки возобновления производства топлива в Мексиканском заливе, – сообщается в пресс-релизе НАРЭ.

Напомним, что завтра бензин и дизельное топливо в Молдове снова подорожают.

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