Рост цен на топливо: перевозчики требуют от руководства страны срочных мер

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Руководство Международной ассоциации автомобильных перевозчиков и Союз транспортников и дорожников направили письмо президенту, правительству и парламенту, в котором попросили срочно поддержать перевозчиков, оказавшихся в крайне сложной ситуации из-за подорожания топлива.

Перевозчики требуют принять срочные меры, включая: возврат акцизов на дизтопливо; снижение НДС на топливо с 20% до 10%; выплату индивидуальных компенсаций международным автоперевозчикам; увеличение квоты разрешений для ряда направлений (Венгрия, Польша, Словения, Сербия, Словакия, Турция, Италия, Австрия, Литва, Латвия и др.); снижение тарифов на авторизации на перевозки товаров.

Напомним, что сегодня стоимость бензина и пропана выросла на лей, а солярки – на 2 лея.

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