Российскую вакцину “Спутник V” зарегистрировали на Филиппинах

0

Таким образом, препарат одобрен уже в 52 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек.



Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса “Спутник V” Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины, — говорится в сообщении РФПИ, пишет vedomosti.ru.

Вакцина “Спутник V”, разработанная в научном Центре им. Гамалеи, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжёлого течения коронавируса — 100%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.