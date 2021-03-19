Российскую вакцину “Спутник V” зарегистрировали на Филиппинах

Российскую вакцину “Спутник V” зарегистрировали на Филиппинах

Таким образом, препарат одобрен уже в 52 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек. 

Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса “Спутник V” Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины, — говорится в сообщении РФПИ, пишет vedomosti.ru.

Вакцина “Спутник V”, разработанная в научном Центре им. Гамалеи, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжёлого течения коронавируса — 100%.

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