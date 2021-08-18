Российские учёные выявили подавляющие COVID-19 микроорганизмы

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Российские учёные из Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной совместно со специалистами новосибирского центра «Вектор» выявили пробиотики, которые могут подавить коронавирус.

Специалисты выяснили, что один из штаммов лактобактерий проявляет противовирусную активность в отношении SARS-CoV-2. Соответствующую активность проявил штамм L. fermentum 90 TC-4. Таким образом, учёные могут создать пробиотик, который мог бы и подавлять размножение COVID-19, и положительно влиять на пищеварительную систему человека, пишет lenta.ru.

По мнению экспертов, такие микроорганизмы могут быть использованы для профилактики коронавируса. Кроме того, их можно употреблять с пищей непосредственно в период заболевания, а также давать детям. Сейчас разработчики намерены провести клинические испытания в больницах, где эти средства будут включены в протоколы лечения пациентов, заражённых респираторными вирусами, включая SARS-CoV-2.

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