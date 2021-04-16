Российские учёные создадут первую в мире съедобную вакцину от коронавируса

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Российские учёные из Института экспериментальной медицины (ИЭМ, Санкт-Петербург) работают над созданием первой в мире съедобной вакцины от коронавируса со вкусом ряженки.

Доклинические испытания вакцины на основе кисломолочного продукта планируется завершить в течение года, пишет lenta.ru.

По словам директора ИЭМ Александра Дмитриева, соответствующие исследования стартовали около года назад как инициативный проект.

Автор идеи создания мукозальной вакцины, руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ Александр Суворов объяснил, что особенностью этого препарата является как простейший способ введения (выпить необходимую дозу), так и принцип формирования антител. При применении мукозальной вакцины на слизистой оболочке — “воротах” инфекции — “формируется другой класс антител по сравнению с реакцией на инъекционную вакцину — иммуноглобулины А (IgA)”.

Суворов подчеркнул, что вкус вакцины не будет отличаться от обычного продукта.

Больше всего она напоминает ряженку… Лабораторные мыши, крысы и кролики с удовольствием потребляют эту закваску. При этом формируется прекрасный иммунный ответ, и каких-либо побочных эффектов пока не наблюдается, — заверил учёный.

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