Российские специалисты проконсультируются с кишиневцами касательно развития столицы

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан провел беседу с российскими специалистами, которые безвозмездно помогают муниципалитету в разработке Плана обустройства территории муниципия.

Градоначальник рассказал, что в эти дни в Кишиневе пройдут встречи, заседания и беседы с различными специалистами, представителями местной публичной администрации и жителями города. Также состоятся общественные консультации. Запланированы встречи с преторами, примарами пригородов, членами Союза архитекторов, экспертами в различных областях, таких как IT, медицина, туризм, экология, экономика, история, образование, наука, а также с гражданским обществом.

Сегодня состоится предварительная консультация с населением Кишинева по темам: благоустройство русла реки Бык, создание новых зеленых зон в городе, обновление жилого фонда, создание классификатора учебных заведений среднего образования, составление списка элементов приоритетной социальной инфраструктуры, определение новых пешеходных дорожек, маршрутов общественного транспорта и маршрутов частного транспорта.

– В настоящее время собраны все необходимые данные для разработки плана, который станет стратегическим документом, определяющим видение и приоритеты развития столицы в долгосрочной перспективе, – отметил Ион Чебан.

Всю информацию и объявления можно найти на сайте Главного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Мероприятия являются публичными и будут транслироваться в прямом эфире на сайте примарии.

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