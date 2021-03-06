Российская вакцина “Спутник V” стала второй по популярности в мире

Российская вакцина “Спутник V” стала второй по популярности в мире

Российская вакцина “Спутник V” заняла второе место среди вакцин по числу одобрений на применение среди аналогичных препаратов. Об этом сообщают в Twitter создатели вакцины.

“Спутник V” в настоящее время является второй по популярности в мире вакциной от коронавируса по числу одобрений от регуляторов, – говорится в сообщении.

По информации Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), “Спутник V” уже зарегистрирована в 45 странах.

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