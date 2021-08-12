Российская вакцина “Спутник V” стала самой популярной в Индии

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В Индии все больше людей прививается российской вакциной “Спутник V”. Привившиеся люди объясняют это высокой эффективностью препарата и быстрым прохождением курса вакцинации.

– В Индии существует очень большой интерес к вакцине “Спутник V”. И главных причин тому две: этот препарат имеет очень высокую эффективность — более 91%, — и второе — относительно короткий срок между первым и вторым уколом, за 21 день вы можете пройти полный курс вакцинации, — рассказал главный фармаколог клиники Apollo Hospital доктор Санджив.

Врачи в индийских клиниках также ждут, когда для вакцинации станет доступен “Спутник Лайт”, и предполагают, что он будет даже популярнее его двухкомпонентного “предшественника”.

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