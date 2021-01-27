Российская вакцина “Спутник V” одобрена в 14 странах мира

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На сегодняшний день российская вакцина от коронавируса “Спутник V” уже одобрена в Аргентине, Алжире, Иране, Белоруссии, Боливии, Венгрии, Венесуэле, Казахстане, ОАЭ, Сербии, Пакистане, Палестине, Парагвае и Туркменистане. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что препарат будет зарегистрирован более чем в 25 странах в ближайшие пару недель.

В Аргентину уже поставлены 300 тысяч доз “Спутника V”. РФПИ уже договорился о поставках вакцины в Малайзию. 24 млн доз препарата, по итогам переговоров президентов РФ и Мексики, будут направлены в ближайшее время и в эту латиноамериканскую страну, передаёт novostipmr.com.

В Казахстане 15 февраля в оборот поступит препарат, произведенный внутри страны. РФПИ достигнуты также договоренности о налаживании широкомасштабного производства “Спутника ” в Бразилии и Турции. Российскую вакцину одобрили иранские власти. Они надеются в ближайшем будущем приступить к её производству.

Кроме того, Россия и Белоруссия создают на белорусской территории совместное производство российской вакцины от коронавируса.

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