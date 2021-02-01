Глава Минздрава Германии: Российская вакцина “Спутник V” может помочь подавить пандемию

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Глава Минздрава Германии Йенс Шпан заявил о готовности задействовать российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”, а также вакцину из Китая, если препараты допустят на рынок ЕС.

– Если вакцина безопасна и действенна, то какая разница, в какой стране она была произведена? Тогда она, конечно, может помочь в борьбе с пандемией, – сказал он изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Решение о допуске российской вакцины на рынок ЕС принимает Европейское агентство лекарственных средств EMA. В минувшую пятницу сообщалось, что РФ готова поставить в первом квартале 2021 года около 100 миллионов доз вакцины “Спутник V” Европейскому союзу, передаёт swissinfo.ch.

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