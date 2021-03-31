Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19 для животных

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Россия зарегистрировала первую и единственную в мире вакцину против COVID-19 для животных “Карнивак-Ков”. Об этом рассказал замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

В клинических испытаниях “Карнивак-Ков”, стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и её высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100 процентах случаев были выработаны антитела к коронавирусу, — рассказал замглавы ведомства.

Сейчас учёные Россельхознадзора продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата. По словам Савенкова, пишет ria.ru, пока этот показатель составляет не менее шести месяцев. Массовое производство вакцины может быть запущено уже в апреле.

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ), некоторые виды животных восприимчивы к коронавирусу, а случаи COVID-19 зарегистрированы во многих странах. По мнению российских учёных, применение вакцины для животных может предостеречь развитие мутаций вируса, чаще всего происходящих при межвидовой передаче возбудителя.

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