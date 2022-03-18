“Россия выстоит, Запад потеряет больше”: Додон о санкциях, звонке Путину и давлении на руководство Молдовы (ВИДЕО)

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Игорь Додон осудил “туристические” и “нетуристические” поездки в нашу страну руководителей других государств и те заявления, которые они делают, находясь в нейтральной Молдове. Об этом пятый президент РМ заявил в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова”. Додон считает, что те, кто делает недружественные декларации в адрес России, будучи у нас в гостях, хотят втянуть Молдову в конфликт.

– Мне кажется, что на власти РМ оказывается очень большое давление, чтобы они отказались от своей позиции по нейтралитету и присоединились к санкциям против России. Даже Госдеп США на прошлой неделе сказал, что будут работать и давить на правительства тех стран, которые не присоединились к санкционной политике. Хочу, чтобы руководство РМ услышало этот мессадж и продолжало придерживаться статуса нейтралитета, о чём было заявлено несколько недель назад, – призвал Додон.

Россия выстоит, Запад потеряет больше

Экс-глава государства также прокомментировал вводимые против России санкции.

– Думаю, что Россия выстоит, а Запад в краткосрочной и среднесрочной перспективах потеряет больше. В любом случае решение должно быть найдено за столом переговоров и, надеюсь, это произойдёт как можно быстрее, – сказал он.

О звонке Путину

Игорь Додон также отметил, что на месте Майи Санду он уже давно позвонил бы Владимиру Путину.

– Думаю, если бы мы были в этой ситуации, в этой конъюнктуре, мы бы обязательно уже провели телефонный разговор с Путиным, это нужно сделать. Я не вижу, в чем проблема, чтобы нынешний президент Молдовы просто позвонил и сказал: “Мы не будем занимать ничью сторону”. Многие же президенты общаются: Макрон каждый день звонит Путину, Шольц и т.д. Можно просто пообщаться и сказать, что Молдова – нейтральная страна. “Вы всегда признавали территориальную целостность РМ. Мы не вмешиваемся, не будем занимать никакую сторону, мы – нейтральная страна и просим это иметь в виду”. В чём проблема? Я не думаю, что российская сторона будет против такого разговора. Вот так нужно поступать, – подчеркнул Додон.

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