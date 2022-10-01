Россия вновь стала основным источником денежных переводов в Молдову

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В последние годы наблюдалось постоянное снижение объема денежных переводов из России в Республику Молдова, однако во втором квартале текущего года ситуация резко изменилась.

Так, по данным Национального банка Молдовы, в первом квартале этого года физические лица из Молдовы получили через лицензированные банки денежные переводы из России всего на 27 миллионов долларов США, уступая пяти странам – Израилю, Италии, Германии, Франции и США.

Во втором квартале 2022 года объем денежных переводов из России резко увеличился примерно в четыре раза по сравнению с первыми тремя месяцами этого года, достигнув 107,2 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост составляет примерно в два раза, передает mold-street.com.

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