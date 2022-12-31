Россия стала главным источником денежных переводов в Молдову

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Россия по итогам трёх кварталов уходящего года стала главным источником денежных переводов в Молдову. Об этом свидетельствуют данные Национального банка РМ.

За 9 месяцев 2022-го объём переводов из России вырос более чем в 5 раз, составив 141,79 млн долларов. Таким образом, доля России в общем объёме денежных переводов из-за рубежа достигла 27,8%. По этому показателю РФ потеснила на первом месте Израиль и значительно обходит Германию, Италию и США.

Кроме того, в этом году на 2,8% снизились переводы в Молдову из ЕС, а из СНГ – выросли в 2,6 раза. Обе цифры приводятся в сравнении с результатами третьего квартала прошлого года, передаёт Спутник.

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