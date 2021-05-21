Россия снова призвала США и ЕС не вмешиваться во внутренние дела Молдовы

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в пятницу, 21 мая, заявила, что США и страны Евросоюза пытаются вмешаться в предстоящие парламентские выборы в Молдове. По словам Захаровой, по мере приближения дня голосования агрессивная риторика со стороны западных стран увеличивается.

Она подчеркнула, что Россия выступает за развитие равноправных и дружественных отношений с нашей страной, в основе которых, в частности, будут соблюдение принципа невмешательства во внутренние дела.

– Мы в очередной раз призываем США и ЕС отказаться от политики вмешательства во внутренние дела суверенных государств и влияния на происходящие в них политические процессы, — заявила Захарова.

Ранее Россия уже обращала внимание на вмешательство США и Евросоюза во внутриполитические процессы Молдовы. 13 мая она сообщила, что послы государств пытаются оказать прямое влияние на руководство республики.

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