Россия смягчила правила въезда для иностранцев

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В частности, расширена категория близких родственников из числа иностранных граждан, которые могут въезжать в РФ (супруги, родители, дети, родные братья и сёстры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители и усыновлённые). Об этом на своей странице в соцсети сообщил представитель общественной приемной по работе с молдавской диаспорой в РФ Сергей Мишин.

Кроме того, студенты из числа иностранных граждан могут попасть в РФ в целях обучения в образовательных организациях высшего и профессионального образования, если образовательная организация по сформированным ею спискам получит разрешение на въезд через Госуслуги.

Чтобы приехать на этих основаниях, необходимо при пересечении границы предоставить подтверждающие документы.

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